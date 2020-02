GFVip, Antonella Elia scopre le foto del fidanzato Pietro Delle Piane con Fiore, sorella di Asia Argento (Di martedì 4 febbraio 2020) Solo pochi giorni fa Antonella Elia riabbracciava il suo fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip, nella nona puntata in onda lunedì 3 febbraio su Canale 5 invece riceve una doccia gelata: il settimanale Nuovo ha pubblicato le foto del fidanzato della showgirl, Pietro Delle Piane, in atteggiamenti affettuosi con un’altra donna. Antonella Elia e le foto del fidanzato con un’altra: “Lo capisco se mi lascia” Adriana Volpe, incaricata da Alfonso Signorini di dare la notizia alla diretta interessata, fa giustamente notare che dagli scatti non si nota né un bacio né altro che potrebbe far pensare a una relazione clandestina. La ‘Fox’ quindi ritorna in salone e si apparta con la Elia: “Mi hanno dato un compito non bellissimo, mi hanno fatto vedere Delle immagini, il giornale Nuovo ha fotografato Pietro con una bionda, siccome le ho viste ma ... tvzap.kataweb

GFVip 2020 : Il fidanzato di Antonella Elia beccato con una donna - lei : “Questa me la paghi” : Le sorprese nella nona puntata del Grande Fratello Vip non esitano ad arrivare. Alfonso Signorini, infatti, decide di mostrare ad Antonella Elia , le foto che ritraggono il fidanzato Pietro Delle Piane con un'altra donna . In questo momento così delicato il conduttore chiede l'aiuto di Adriana Volpe, a cui viene spiegata la situazione, ed è la prima a comunicare la notizia alla sua compagna d'avventura.Continua a leggere

Antonella Elia insulta Taylor Mega al GFVip : “Dovrei compatirla” : Questo articolo Antonella Elia insulta Taylor Mega al GFVip : “Dovrei compatirla” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia insulta Taylor Mega nelle prime 24 ore nella casa del GFVip , scagliandosi nuovamente contro l’influencer: le sue parole. Al Grande Fratello Vip non si placa l’astio di Antonella Elia nei confronti di Taylor Mega , le due donne hanno avuto un acceso scontro nel ...

GFVip - i concorrenti vogliono ‘boicottare’ il programma concorrente di Milly Carlucci. Antonella Elia : “Spogliamoci nude per fotterle gli ascolti” : La sfida del venerdì sera tra Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci, e la seconda puntata del Grande Fratello Vip è accesissima. Il reality condotto da Alfonso Signorini al debutto è stato superato a sorpresa dalla replica del film Heidi ma c’è chi all’interno della casa cerca soluzioni per “boicottare” il competitor. “Domani parte I Cantanti nella Maschera, è la concorrenza che abbiamo”, ...

trash_italiano : Scusa Antonella. #GFVIP - GrandeFratello : 'Hanno fotografato Pietro con una donna...' ?? E ora come reagirà Antonella? #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo regalato ad Antonella una nuova coinquilina... sarà felice secondo voi? ?? #GFVIP -