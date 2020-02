GFVip 2020 | Il fidanzato di Antonella Elia beccato con una donna | lei | “Questa me la

GFVip 2020 - Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu : “Lei è lì solo per i soldi” : L'entrata di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip non è stata particolarmente apprezzata da molti telespettatori. Tra coloro che hanno commentato l'accaduto anche Salvo Veneziano, espulso dalla casa già da qualche settimana. L'ex gieffino ha espresso il suo dissenso e il suo dispiacere nei confronti di Pago, dichiarando che Serena Enardu sia stata spinta solo dalla popolarità e non dall'amore.Continua a leggere

GFVip 2020 - Eleonora Giorgi saluta il figlio e spoilera l’arrivo di Massimo Ciavarro in puntata : Eleonora Giorgi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per incontrare suo figlio, Paolo Ciavarro. Il ragazzo sta vivendo questa nuova esperienza, ma è felice di questa sorpresa e abbraccia calorosamente la madre. Ma nel momento di salutarsi, la celebre attrice svela un dettaglio che potrebbe anticipare un aneddoto della nuova puntata del reality.Continua a leggere

GFVip 2020 - Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu : “Lei è lì solo per i soldi” : L’ottava puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 31 gennaio 2020, ha riservato... L'articolo GFVip 2020, Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu: “Lei è lì solo per i soldi” proviene da ForzAzzurri.net.

GFVip 2020 - Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu : “Lei è lì solo per i soldi” : L'entrata di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip non è stata particolarmente apprezzata da molti telespettatori. Tra coloro che hanno commentato l'accaduto anche Salvo Veneziano, espulso dalla casa già da qualche settimana. L'ex gieffino ha espresso il suo dissenso e il suo dispiacere nei confronti di Pago, dichiarando che Serena Enardu sia stata spinta solo dalla popolarità e non dall'amore.Continua a leggere

Salvo Veneziano torna al GFVip 2020 e chiede scusa : “Volevo fare un complimento colorito” : Dopo le offese sessiste a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, Salvo Veneziano torna per chiedere scusa e poi va via: "Volevo fare un complimento colorito alla ragazza", ha detto, "era ironia". Ma i Vip della casa non comprendono: "Si è ostinato a parlare di ironia, non ha capito nulla di quello che è successo".Continua a leggere

Salvo Veneziano - frase choc al GFVip 2020 : “Elisa De Panicis? Da scannare - le ho visto l’intestino” : Salvo Veneziano ha oltrepassato il segno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, rivolgendo parole pesanti nei confronti di Elisa De Panicis: "Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux". Federica Panicucci stigmatizza le parole di Salvo: "Questo video mi fa orrore".Continua a leggere

Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia al GFVip 2020 - lei : “Ci hai messo la lingua!” : Le dinamiche hot all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 si stanno cominciando a ripetere, come di consueto. Il protagonista assoluto è certamente Antonio Zequila che si è prodigato in un bacio da cinema con Clizia Incorvaia. La modella dopo si lamenta: "Ci ha messo la lingua, mi ha fatto morire".Continua a leggere

Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia al GFVip2020 - lei : “Ci hai messo la lingua!” : Le dinamiche hot all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 si stanno cominciando a ripetere, come di consueto. Il protagonista assoluto è certamente Antonio Zequila che si è prodigato in un bacio da cinema con Clizia Incorvaia. La modella dopo si lamenta: "Ci ha messo la lingua, mi ha fatto morire".Continua a leggere

Patrick Ray Pugliese età - altezza - peso - carriera e vita privata : tutto sul concorrente del GFVip 2020 : Patrick Ray Pugliese è uno dei volti noti della quarta edizione del 2004 del reality Grande Fratello. In quell’occasione Patrick arrivò secondo, la vittoria fu di Serena Garitta. Patrick ha deciso di mettersi di nuovo in gioco e di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020. Non c’è nulla da fare, Patrick anche questa volta regalerà forti emozioni. Quante cose si sanno sulla sua vita privata e pubblica? Quanti anni ...

Pasquale Laricchia età - altezza - peso - carriera e vita privata : tutto sul concorrente del GFVip 2020 : La terza edizione del reality show Grande Fratello andò in onda dal 30 gennaio all’8 maggio del 2003. Il programma venne vinto da Floriana Secondi. Quell’edizione lanciò anche Luca Argentero, oggi famoso attore italiano. Tra i vari protagonisti c’era anche Pasquale Laricchia. L’uomo partecipò in coppia con la sua ex fidanzata Victoria Pennington, che oggi vive negli Stati Uniti. La personalità di Pasquale non passò di ...

Sergio Volpini età - altezza - peso - carriera e vita privata : tutto sul concorrente del GFVip 2020 : La prima edizione del reality show Grande Fratello si è tenuta dal 14 settembre al 21 dicembre 2000. Tra i vari concorrenti di quella edizione c’erano: la vincitrice Cristina Plevani, l’indimenticabile Pietro Tarricone e l’Ottusangolo, ovvero Sergio Volpini. Vent’anni dopo quell’esperienza Sergio Volpini torna nella casa più spiata d’Italia per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello 2020. In ...

Licia Nunez età - altezza - peso - carriera e vita privata : tutto sulla concorrente del GFVip 2020 : Questa sera, 10 gennaio 2020, su Canale 5 dalle ore 21.20 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Sono passate poco più di 48h dall’ingresso dei concorrenti nella casa e già il pubblico da casa ha ascoltato le prime “confessione”. Una delle concorrenti, Licia Nunez, ha immediatamente raccontato la fine della sua storia d’amore con Imma Battaglia, oggi attuale moglie di Eva Grimaldi. Scopriamo ora qualche ...

Aristide Malnati età - peso - altezza - carriera e vita privata : tutto sul concorrente del GFVip 2020 : Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip 2020 ha scelto un cast davvero eccezionale. Tra i vari concorrenti c’è anche Aristide Malnati, ex volto noto de L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è seguito moltissimo sui social. Prima di partire per la sua nuova avventura nella casa più spiata d’Italia ha salutato i suoi followers su Instagram con un post: «In partenza per la Casa del Grande Fratello VIP! Un abbraccio ...

Barbara Alberti età - altezza - peso - carriera e vita privata : tutto sulla concorrente del GFVip 2020 : Da ieri sera, 8 gennaio 2020, ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020. Alla guida del programma c’è Alfonso Signorini, aiutato da due opinionisti davvero unici: Wanda Nara e Pupo. Domani sera, 10 gennaio 2020, entrerà nella casa più spiata d’Italia una nuova concorrente. La simpaticissima Barbara Alberti porterà un po’ di scompiglio e movimenterà le strategie di gioco che si sono create in queste prime ...