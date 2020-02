GF VIP | Rita Rusic affonda Adriana Volpe e Valeria Marini

Rita Rusic dopo il Grande Fratello VIP 2020 : “Adriana Volpe è in un momento difficile - non lavora" : Rita Rusic uscita dal Grande Fratello Vip 2020 ha attaccato Adriana Volpe dal salotto domenicale di Barbara D'Urso affermando che la soubrette starebbe vivendo un momento di crisi professionale. Rita Rusic lascia il Grande Fratello Vip 2020 ma continua a lanciare frecciate contro Adriana Volpe. Ieri sera l'ha fatto da Live Non è la d'Urso, dove ha accusato l'ex coinquilina di gelosia e tanto altro. Uscita dalla Casa del Grande Fratello per ...

Serena Enardu. Salvo Veneziano accusa : «Al Gf VIP solo per soldi e popolarità. E Pago...» : Salvo Veneziano contro Serena Enardu: «Al Gf Vip solo per soldi e popolarità. E Pago...». L'ex gieffino, squalificato qualche settimana fa dal reality condotto da Alfonso...

Salvo Veneziano contro Serena Enardu/ “Pago? Al GF VIP 4 solo per soldi e popolarità” : Salvo Veneziano contro Serena Enardu dopo l'ingresso al Grande Fratello Vip 4: “Pago? No, è entrata solo per soldi e popolarità. Improvvisamente le è tornato l'amore”

Grande Fratello VIP 2020 - Ottava Puntata : Rita Rusic Eliminata! Passione Tra Pago E Serena! : Grande Fratello Vip 2020, Ottava Puntata: prime strategie e scontri, Serena Enardu fa una sorpresa a Pago e alla fine diventa una nuova concorrente, colpi di scena, emozioni, una nuova eliminazione e i nuovi vipponi al televoto. Ecco ce cosa è successo durante la Puntata. Grande Fratello Vip 2020, Ottava Puntata: discussioni e la sorpresa di Serena Enardu a Pago. Arriva il bacio! L’Ottava Puntata del Grande Fratello Vip 4 inizia parlando delle ...

Rita Rusic è la nuova eliminata del Grande Fratello VIP : Rita Rusic, una delle donne alfa della quarta edizione del Grande Fratello VIP, è stata eliminata dalla casa. Durante l’ottava puntata, andata in onda ieri sera, la donna ha perso il confronto al televoto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Una volta accomodatasi sullo sgabello al centro dello studio, la Rusic non si è risparmiata raccontando emozioni e conflitti all’interno del reality. Rita Rusic al televoto, ...

Grande Fratello VIP 2020 : Rita Rusic è l’eliminata dell’ottava puntata : A sorpresa, Rita Rusic è stata eliminata dal GF Vip nel corso della puntata in onda il 31 gennaio. Prima di salutare il reality, la produttrice ha lanciato un'ultima frecciatina ad Adriana Volpe: "Era in conflitto con me perché si sente la più importante". I nuovi nominati sono Barbara, Carlotta, Patrick e Michele.Continua a leggere