GF VIP | Pago e Serena si nascondono nella capanna | cosa hanno fatto?

Serena e Pago sembrano proprio aver fatto pace! Nei primi giorni di convivenza nella casa del Gf Vip, i due hanno difatti passato parecchio tempo insieme. Ma a quanto pare, hanno ancora necessità di trovare ulteriore intimità, evidentemente lontano da tutti e soprattutto dalle telecamere. Il Grande Fratello non ha infatti pensato a una location in separata sede per la coppia, pertanto i due si sono ingegnati a modo loro… Ecco dunque che nella casa di Cinecittà è tornata la mitica capanna, un grande classico del reality show più seguito di sempre. Come non ricordare del resto la prima capanna fatta da Pietro Taricone per intrattenersi con Cristina Plevani? Gf Vip: Pago e Serena nella capanna Dopo la prima notte passata nell'oblò, ecco dunque che i due hanno deciso di rispolverare la capanna. Sui social la cosa non è ovviamente passata sotto silenzio, tanto che in molti hanno ...

