Gf Vip, il fidanzato della Elia beccato con la sorella di Asia Argento. Lei: "Me la paghi" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Serena Pizzi Antonella Elia scopre in diretta che il suo compagno ha incontrato la sua ex fidanzata e non la prende benissimo Che la casa del Gf Vip sia la casa degli amori, dei tradimenti, delle liti e delle vendette è cosa risaputa. Quante storie sono nate all'interno delle mura di Cinecittà, quante sono scoppiate e quante sono "risorte"? Ormai abbiamo perso il conto. Quest'anno, ad esempio, abbiamo il "ritrovato" amore fra Pago e Serena Enardu, l'addio e poi il "ti aspetto" fra Licia Nunez e la compagna Barbara e ora anche il presunto tradimento del fidanzato di Antonella Elia, il buon Pietro Delle Piane. Per chi se lo fosse perso, Pietro ed Antonella la scorsa settimana si sono incontrati nella casa del Gf Vip. Lui ha voluto farle una bella sorpresa, portarle un po' di amore e forza. Peccato, però, che dopo il bacio appassionato "più lungo della storia del Grande ... ilgiornale

