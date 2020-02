GF Vip, Antonella Elia scopre le foto del fidanzato con un’altra donna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alfonso Signorini ha dovuto spiegare ad Antonella Elia che il settimanale Nuovo ha immortalato il suo fidanzato Pietro che teneva per mano un’altra donna. fidanzato di Antonella Elia Essendo una questione delicata, ha chiesto aiuto ad Adriana Volpe per dare la notizia ad Antonella in quanto persona “capace di gestire ogni situazione con equilibrio e senza perdere le staffe“. Non appena ha visto le fotografie in una stanza isolata, la Volpe ha tentato di spiegare che “potrebbe essere un parente. Non vedo un bacio o qualcosa che possa mettere in dubbio la relazione. Non mi sembrano foto compromettenti“. Alla domanda del conduttore su come a suo parere avrebbe reagito la diretta interessata lei ha affermato che davanti alle telecamere avrebbe provato a giustificare il fidanzato ma tornata in camera la sua testa avrebbe continuato a pensare a chi sia lei, ... notizie

zazoomblog : PIETRO DELLE PIANE TRADISCE ANTONELLA ELIA?- La foto arriva nella Casa del GF Vip! - #PIETRO #DELLE #PIANE… - AndreaGiovanet5 : Ho capito Antonella Elia a Masterchef Vip ,presto sui vostri schermi!#GFVIP - zazoomblog : Patrick Pugliese- Apprezza Antonella Elia ma scarica Carlotta Maggiorana (Grande Fratello Vip) - #Patrick… -