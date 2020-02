Gf Vip, Antonella Elia: le foto del fidanzato mentre è con un’altra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brutta sorpresa per Antonella Elia, la popolare conduttrice televisiva ora concorrente all’interno della casa del Gf Vip è infatti suo malgrado protagonista dell’ultimo scoop del settimanale di gossip Nuovo, che nella giornata del 3 febbraio ha pubblicato alcune immagini del suo fidanzato tra le braccia di un’altra donna. I paparazzi hanno infatti fotografato Pietro Delle Piane mentre abbraccia una donna misteriosa, proprio mentre la Elia è segregata nella casa più spiata d’Italia. Gf Vip: scoop su Antonella Elia Visualizza questo post su Instagram Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare ... notizie

