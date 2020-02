‘Gf vip 4’, dopo l’avvicinamento Clizia Incorvaia chiarisce con Paolo Ciavarro e gli rivela che… (Video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) La complicità che si è venuta a creare dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato uno degli argomenti che più sta appassionando il pubblico a casa e sul web, tanto che nella scorsa puntata del Gf è stato mostrato ai due concorrenti una clip con alcuni momenti vissuti insieme nella Casa, ipotizzando che tra di loro possa instaurarsi qualcosa in più di una semplice amicizia (ve ne abbiamo parlato QUI). Subito dopo la puntata però, la bella palermitana si è confidata con la sua amica e concorrente, Licia Nunez, e le ha confessato di avere una persona fuori con cui avrebbe avuto una frequentazione di un mese, chiusa poco prima di entrare nella Casa, ma ancora presente nella sua vita (QUI per ulteriori dettagli): Adesso parlerò anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista perché è come se mi vedessi in un album di ... isaechia

