George Steiner morto, lo scrittore franco-americano aveva 90 anni: indagò la crisi della cultura occidentale e l’Olocausto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nei suoi libri ha indagato il rapporto tra cultura, barbarie e potere, concentrandosi soprattutto sull’Olocausto e sui totalitarismi: George Steiner, saggista, docente e critico letteraio, è morto a Cambridge a 90 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dal figlio David Steiner all’edizione online del “New York Times”. Steiner nacque a Parigi il 23 aprile 1929 da una famiglia di origine ebraica scappata dall’Austria per l’avanzare del nazismo: l’antisemitismo è stato uno dei temi centrali della sua produzione, che indagava politica e religione con nuove prospettive. Emigrato negli Stati Uniti da bambino, ha studiato a cavallo dei due continenti, coltivando un profondo rispetto per i classici e per i grandi del pensiero, della musica, della letteratura e delle arti. Da bambino fu testimone della distruzione della cultura ebraica da parte del ... ilfattoquotidiano

