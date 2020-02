Genoa, Preziosi: «Criscito rimasto per amore. Iturbe? Se i medici hanno dubbi…» (Di lunedì 3 febbraio 2020) La posizione del presidente del Genoa Preziosi sul mancato arrivo di Juan Manuel Iturbe e sulla permanenza di Criscito Enrico Preziosi, presente all’evento di beneficenza United for the Heart, ha offerto il suo personale commento sul mancato acquisto di Iturbe e sulla decisione di Criscito di restare al Genoa. SU Iturbe – «Ero in Germania ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo. Se i dottori hanno dei dubbi io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo». SU Criscito – «In questo momento abbiamo bisogno di positività e attaccamento. Lui ha scelto di rimanere, considerando l’amore per il Genoa che gli ha impedito di andare altrove». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

