Gasperini è il miglior tecnico italiano della stagione 2018-19 (Di lunedì 3 febbraio 2020) È Gasperini il vincitore della Panchina d’oro di quest’anno. Il tecnico dell’Atalanta è stato votato dai suoi colleghi come miglior allenatore della stagione 2018-19 per merito di quanto fatto nella scorsa stagione alla guida dell’Atalanta, portata per la prima volta nella sua storia in Champions League (e poi fra le migliori 16 d’Europa). Terzo posto in campionato, 69 punti, miglior attacco con 77 gol e una Coppa Italia persa in finale con la Lazio. Sul podio con lui Massimiliano Allegri (6 voti) e Sinisa Mihajlovic (13). “Questo premio è un orgoglio.Non posso non condividerlo con il mio staff, i miei giocatori e con il presidente Percassi. È il frutto del lavoro di tutta Bergamo. Una dedica speciale la voglio fare agli allenatori: il nostro è un mestiere difficile, fatto di tensioni e di notti insonni sia quando vinciamo che quando perdiamo. Però ... ilnapolista

