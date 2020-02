GABRIELLA FARINON/ "Stefano Romanazzi l'amore della mia vita" (Vieni da me) (Di lunedì 3 febbraio 2020) GABRIELLA FARINON oggi ospite a Vieni da me, sul Festival di Sanremo: "L’attesa c’era, però non c’era tutta la polemiche che c’è oggi". ilsussidiario

gianlu_79 : RT @ZeusMega: Mitica Gabriella Farinon una vera signora ?? #vienidame - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Gabriella Farinon: “Ecco come diventai la signorina buonasera” - franco_sala : RT @caterinabalivo: Inizia la super settimana di ?@SanremoRai? e noi siamo carichi e pronti a collegarci con ?@frafacchinetti? per tutte le… -