Gabriella Farinon/ "Festival di Sanremo? Oggi tante polemiche, prima.." (Vieni da me) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gabriella Farinon Oggi ospite a Vieni da me: la conduttrice ha parlato delle sue esperienze al Festival di Sanremo ma non solo... ilsussidiario

ZeusMega : Mitica Gabriella Farinon una vera signora ?? #vienidame - Ema_poet : Una grande donna Gabriella Farinon ?? #VieniDaMe - LauraLuzi4 : @caterinabalivo @SanremoRai @frafacchinetti Gabriella Farinon che bella donna mooooolto elegante -