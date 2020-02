Gabriella Farinon, chi è? Lei che ha condotto Sanremo 3 volte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questo articolo Gabriella Farinon, chi è? Lei che ha condotto Sanremo 3 volte è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gabriella Farinon è la prima ospite di Vieni da Me dove sarà alla cassettiera per rispondere ai ricordi di Caterina Balivo pronta a intervistarla in diretta su Rai Uno. La donna detiene il record per essere stata alla conduzione del Festival di Sanremo per ben tre volte. La donna è nota per essere stata soprattutto … youmovies

Ema_poet : Una grande donna Gabriella Farinon ?? #VieniDaMe - LauraLuzi4 : @caterinabalivo @SanremoRai @frafacchinetti Gabriella Farinon che bella donna mooooolto elegante - vienidameRai : RT @caterinabalivo: Inizia la super settimana di ?@SanremoRai? e noi siamo carichi e pronti a collegarci con ?@frafacchinetti? per tutte le… -