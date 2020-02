Fuorigrotta, al via la pulizia straordinaria di Piazzale Tecchio (Foto) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono partite questa mattina le opere di pulizia e manutenzione straordinarie messe in atto sul territorio della X municipalità napoletana. Nel quartiere Fuorigrotta gli operatori comunali si sono così messi all’opera per ridare decoro alle zone adiacenti lo stadio San Paolo di Napoli. Su tutti il lavoro di pulizia ha visto il ripristino dell’area di Piazzale Tecchio, Oasi Cerlone e Piazzetta Seneca, seguiranno in questi giorni altri lavori di pulizia sul tessuto municipale. “Si ringrazia l’Assessore Felaco e il tavolo decoro, per aver fatto proprie le istanze del nostro territorio, e si ringrazia la Coop.25 Giugno per il puntuale lavoro che sta svolgendo”. Così si legge in una nota pubblicata via social dalla X municipalità. L'articolo Fuorigrotta, al via la pulizia straordinaria di Piazzale Tecchio (Foto) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

