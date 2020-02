Fuorigrotta - al via la pulizia straordinaria di Piazzale Tecchio (Foto) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono partite questa mattina le opere di pulizia e manutenzione straordinarie messe in atto sul territorio della X municipalità napoletana. Nel quartiere Fuorigrotta gli operatori comunali si sono così messi all’opera per ridare decoro alle zone adiacenti lo stadio San Paolo di Napoli. Su tutti il lavoro di pulizia ha visto il ripristino dell’area di Piazzale Tecchio, Oasi Cerlone e Piazzetta Seneca, seguiranno ...

Fuorigrotta : Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone : Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone grazie all’intervento del consigliere Comunale Salvatore Madonna e ai dirigenti dell’Eav. E’ stata realizzata l’opera di illuminazione del vicoletto pedonale nel quartiere Fuorigrotta che collega via Leopardi a via Cerlone e limita l’area dell’EAV. Una strada che senza illuminazione era isolata, pericolosa e creava molti problemi ai ...

Napoli - Fuorigrotta : Arrestate due persone per droga in via Catone : Napoli, Fuorigrotta: I poliziotti hanno bloccato le due persone e hanno loro sequestrato 19 stecche di hashish, 40 grammi circa di marijuana e 590 euro. Gli agenti del Commissariato San Paolo transitando in via Catone hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha fatto cenno ad un’altra persona all’interno di uno stabile ed entrambi sono scappati in direzione di viale Traiano. I poliziotti hanno bloccato le due persone e hanno loro ...

Fuorigrotta - si apre una voragine in via de Gennaro - chiusa la strada : Una voragine si è aperta stamattina, 18 dicembre, in via Pietro Jacopo de Gennaro, traversa di via Marino, a Fuorigrotta. Sarebbe stata causata da un guasto alle condutture idriche nel sottosuolo. Per gli interventi è stata chiusa parte della carreggiata ed è stata interrotta la fornitura idrica nella zona.Continua a leggere

Choc a Fuorigrotta - pistola al volto di un tabaccaio per portare via l’incasso : Una volta entrato in auto, il titolare di una tabaccheria di Fuorigrotta si è visto puntare al volto una pistola ed è stato costretto a consegnare il borsello con 11mila euro. Aveva appena chiuso la saracinesca del suo negozio, quando un tabaccaio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, entrato in auto per fare rientro a casa, […] L'articolo Choc a Fuorigrotta, pistola al volto di un tabaccaio per portare via l’incasso proviene da 2A ...