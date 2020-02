Fs, il ministro De Micheli: Da marzo collegamento quotidiano Napoli-Bari (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Posso anticipare che a marzo partirà un treno che collegherà Bari e Napoli tutti i giorni ma la grande novità, e’ che a giugno faremo un bel Lecce – Milano con il materiale rotabile TR 600 quindi di altissima qualita’”. È quanto annunciato da Paola De Micheli, ministro per i Trasporti che a Bari ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova configurazione a tremila metri della pista dell’aeroporto “Karol Wojtyla”. “Mentre si fanno gli interventi sulla Adriatica – ha spiegato il ministro -, sono in corso i lavori di raddoppio nella zona a nord della Puglia, comunque in contemporanea potenziamo un servizio che riduce la distanza tra il Nord e il Sud del nostro Paese”. L'articolo Fs, il ministro De Micheli: Da marzo collegamento quotidiano Napoli-Bari proviene da Ildenaro.it. ildenaro

