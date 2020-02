Francia, terrorista siriano arrestato mentre fa l’Erasmus: era accusato di crimini di guerra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Majdi Mustafa Nema, 31 anni, è stato arrestato a Marsiglia, dove frequentava l'università dopo aver vinto una borsa di studio Erasmus: il giovane fino a qualche anno fa era uno dei leader di una formazione estremista islamica in Siria ed è accusato di aver commesso crimini di guerra prima di fuggire dal suo paese. fanpage

bonetti_aless : Il jihadista in Erasmus: un nuovo tipo di terrorista. È stato anche intervistato ad Aprile dal @nytimes. Niente da… - INapodano : RT @francescoburra3: Terrorista islamico era in Francia con l’Erasmus: arrestato per crimini di guerra - francescoburra3 : Terrorista islamico era in Francia con l’Erasmus: arrestato per crimini di guerra -