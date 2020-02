Francia-Italia rugby femminile, Sei Nazioni 2020: programma, orario, tv, data, streaming (Di lunedì 3 febbraio 2020) Seconda giornata per il Sei Nazioni di rugby al femminile: ad aprire il programma è l’Italia che è reduce dalla spettacolare vittoria in terra gallese. Le azzurre volano in Francia, per continuare a sognare in grande. Appuntamento sabato sera: andiamo a scoprire il programma completo e come seguire l’incontro in diretta. programma Francia-Italia SEI Nazioni rugby femminile 2020 II giornata Sabato 8 febbraio Francia v Italia ore 21.00 Diretta tv su Eurosport 1 Diretta streaming su Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

