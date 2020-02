Francesco Guido si insedia come a.d. di Banca Carige (Di lunedì 3 febbraio 2020) Francesco Guido si insedia ufficialmente come nuovo amministratore delegato di Banca Carige. Spetta a lui, in passato direttore generale del Banco di Napoli, condurre l’opera di rilancio dell’istituto genovese. Guido, pugliese di origine, ha alle spalle una luna esperienza nel settore Bancario. Ha ricoperto ruoli apicali anche in Intesa Sanpaolo. L'articolo Francesco Guido si insedia come a.d. di Banca Carige proviene da Ildenaro.it. ildenaro

