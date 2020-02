Francesca, la ricercatrice precaria che ha isolato il Coronavirus: "Ho un co.co.co" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fra le eccellenze dell’Istituto Spallanzani che hanno isolato il Coronavirus c’è anche una ricercatrice precaria. Si chiama Francesca Colavita, ha 30 anni e, come dichiarato da lei stessa, un contratto co.co.co presso l’Istituto di Malattie Infettive romano.È stata la ricercatrice molisana, insieme alle colleghe Concetta Castilletti e Maria Rosaria Capobianchi, a lavorare a ritmi serratissimi per riuscire ad isolare il virus e oggi al Corriere della Sera dichiara:“Che emozione, è stato meno difficile del previsto. Ora mi scusi devo lasciarla, mi chiamano per un’urgenza”.Quando si è presentata la necessità di raddoppiare i turni, Francesca non ha esitato. Lei, che a soli trent’anni, ha già maturato una vasta esperienza anche nello studio del virus Ebola. All’Istituto Spallanzani ha un contratto di ... huffingtonpost

