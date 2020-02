Francesca Colavita: la ricercatrice precaria che ha isolato il Coronavirus per 1500 euro al mese (Di lunedì 3 febbraio 2020) Francesca Colavita fa parte del team dello Spallanzani che ha isolato il Coronavirus di Wuhan: ieri avevamo raccontato che in questa pagina sul sito dell’ospedale Spallanzani si scrive che ha un “Incarico di co.co.co. per l’espletamento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto FILAS-RU-2014-1154” per un compenso di 16726 euro (lordi, si immagina). Lei oggi spiega a Repubblica che adesso ha un contratto annuale: Il suo è un team quasi tutto al femminile. È un caso isolato? «No, nella biologia siamo più donne della media. Non c’è sessismo nella ricerca, i problemi sono altri. La ricerca è importante per una nazione, e sarebbe importante fare investimenti a lungo termine per quello che riguarda i lavoratori». Lei è precaria? «Sono sei anni che lavoro per lo Spallanzani, prima con un co.co.co, ora con un contratto annuale. Guadagno sui 20 mila euro ... nextquotidiano

