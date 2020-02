Francesca Colavita, la ricercatrice che ha isolato il Coronavirus: “Precaria da 1500 euro al mese” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Francesca Colavita, è questo il nome della ricercatrice che è riuscita a isolare il Coronavirus, la 30enne del molise è tra le ricercatrici dell'ospedale Spallanzani che sono riuscite a isolare il famoso virus di Wuhan. Eppure… La giovane ricercatrice, non ha nemmeno un contratto è precaria. “Sono sei anni che lavoro qui, prima con un co.co.co, ora con un contratto annuale. Guadagno sui 20 mila euro annuo. L’Italia deve dare più dignità ai ricercatori”. Queste le sue dichiarazione al giornalista che l'ha intervistata. (Continua…) Lei Francesca Colavita, che insieme alle sue colleghe: Concetta Castilletti, Matria Rosaria Capobianchi hanno lavorato notte giorno all'ospedale Spallanzani di Roma per riuscire ad ottenere un risultato riconosciuto con grande gratitudine da tutto il mondo "Sembra strano, ma studiare i virus è stimolante, è una sfida costante, una battaglia in cui stare ... howtodofor

