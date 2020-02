Formula 1 - Il calendario delle presentazioni ufficiali (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Red Bull Racing è l'ultima squadra a ufficializzare la data di presentazione della sua nuova monoposto: la RB16 verrà svelata il prossimo 12 febbraio e sarà portata in pista dalla già collaudata coppia di piloti formata da Alex Albon e da Max Verstappen.Una lunga settimana di presentazioni. Il team di Milton Keynes sarà il secondo team a mostrare la propria sfidante per il Mondiale 2020 di Formula 1. Comincerà infatti la Ferrari, il giorno prima, mentre le ultime a farsi scoprire saranno Haas e Alfa Romeo, che faranno cadere i veli dalle proprie vetture lungo la pit-lane del circuito di Barcellona, il 19 febbraio. Ecco il calendario delle presentazioni 2020:Scuderia Ferrari 11 FebbraioRed Bull Racing e Renault - 12 febbraioMcLaren 13 febbraioMercedes e Alpha Tauri 14 febbraioRacing Point e Williams 17 febbraioAlfa Romeo Racing e Haas 19 febbraio quattroruote

