Food&Science Festival: è la Metamorfosi il tema della 4ª edizione, a Mantova dal 22 al 24 maggio (Di lunedì 3 febbraio 2020) La storia del legame che unisce l’uomo alla natura è la somma di molteplici cambiamenti, evoluzioni e rinascite. Di questa storia fanno parte la scienza e l’agricoltura, i modi in cui abbiamo imparato a plasmare l’ambiente, producendo, distribuendo e consumando ciò che la terra offre. Oggi, però, la Terra ci chiede una Metamorfosi, un necessario cambio di passo per riscoprire il ritmo naturale al quale apparteniamo. Giunto alla sua quarta edizione, il Food&Science Festival torna a Mantova dal 22 al 24 maggio 2020 offrendo al pubblico uno spazio di confronto proprio sui grandi mutamenti che attraversano il nostro tempo. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del ... meteoweb.eu

