Fondi Lega, i pm di Milano chiedono di indagare altri 6 mesi sulla trattativa con i russi. Proseguono gli accertamenti sui cellulari di Savoini, Meranda e Vannucci (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Procura di Milano ha chiesto una proroga di indagini di 6 mesi nei confronti dell’ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini (nella foto), dell’avvocato Gianluca Meranda e dell’ex banchiere Francesco Vannucci, tutte e tre indagati per corruzione internazionale nell’ambito della vicenda sui presunti Fondi russi alla Lega. Al centro dell’inchiesta milanese sul caso Russiagate c’è la presunta trattativa tra i tre indagati e altrettanti emissari del governo russi sulla presunta compravendita di petrolio che avrebbe dovuto fruttare al Carroccio Fondi neri per 65 milioni di dollari. trattativa che sarebbe avvenuta il 18 ottobre 2018 all’hotel Metropol di Mosca e della quale esiste un file audio ora agli atti della Procura. Gli inquirenti, negli ultimi mesi, si sono concentrati, in ... lanotiziagiornale

CarloCalenda : Paolo, Salvini in UE conta 0. La Lega non ha nessun ruolo persino nel Parlamento Europeo. I paesi che citi sono que… - SkyTG24 : Fondi russi, altri sei mesi di indagini su Gianluca Savoini - anna_mitica : La Procura chiede di indagare altri sei mesi su #Savoini e i presunti fondi russi alla #Lega. -