Focus ascolti: la stagione dell'intrattenimento tv, il dominio di C'è posta e la vittoria del Cantante mascherato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Oggi la nostra rubrica di Focus ascolti si concentra sul genere intrattenimento prime time, da sempre uno dei settori più importanti della nostra televisione. Vediamo dunque insieme la classifica delle produzioni di intrattenimento andate in onda nella fascia prima-seconda serata in questa stagione televisiva 2019-2020 partendo ovviamente da settembre fino ad arrivare a questo inizio del mese di fabbraio.Al primo posto c'è il varietà del sabato sera di Canale 5 C'è posta per te che nelle 4 puntate andate in onda ottiene una media di 5.857.000 telespettatori con il 30,31% di share. Al secondo posto sempre una produzione della factory "Fascino" ovvero il varietà Tu si que vales che fa registrare una media di ascolto nelle 9 puntate andate in onda di 5.287.000 telespettatori con il 29,38% di share.Focus ascolti: la stagione dell'intrattenimento tv, il dominio di C'è ... blogo

gianlu_79 : RT @bubinoblog: FOCUS ASCOLTI: NEI GIOVANI MARIA DE FILIPPI NON HA RIVALI ANCHE IN CASA (LA POSTA DOPPIA GF VIP) - gianlu_79 : RT @bubinoblog: FOCUS ASCOLTI: NEGLI ADULTI DOMINA DON MATTEO, MOLTO BENE C'E' POSTA PER TE E IL CANTANTE MASCHERATO -