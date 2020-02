Fiorentina, Pradè: «Non volevamo Paquetà in prestito» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ha commentato la trattativa saltata con il Milan per Paquetà Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato della trattativa con il Milan per Lucas Paquetà, nata e finita con un nulla di fatto durante il mercato di gennaio: «Paquetà aveva una situazione mentale dove poteva uscire solo con un prestito». «Noi siamo stati chiari e non volevamo giocatori per sei mesi, per questo non l’abbiamo preso. Abbiamo preso invece un giovane come Agudelo, nel quale abbiamo intravisto in lui delle potenzialità incredibile. E’ un giocatore anomalo che può ricoprire più ruoli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

