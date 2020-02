Fiorentina, Kouame: «Firenze è casa mia, giocare qui è un sogno» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fiorentina, Kouame racconta tutta la sua gioia per l’arrivo in viola: ecco le parole dell’ex attaccante del Genoa Christian Kouame confessa: Firenze è stata sempre la sua casa. Ecco le sue parole a La Nazione. «Firenze è casa. Sei anni fa arrivai a Sesto che non avevo niente. Adesso ritorno per giocare con la Fiorentina in Serie A. È un sogno che si sta realizzando e cresce ogni giorno di più. Quando mi ha chiamato il mio procuratore non ci credevo. Gli ho detto: “La Fiorentina? Ma stai scherzando?”». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

