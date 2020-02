Fiorello mattatore in conferenza stampa: «Amadeus mi vuole al suo fianco, né avanti né indietro» (Di lunedì 3 febbraio 2020) La conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 si è trasformata all’improvviso nell’one man show di Rosario Fiorello. Il comico e presentatore ha confermato la sua presenza sul palco dell’Ariston e lo ha fatto nella maniera più fantasiosa possibile. Entrando «vestito da cantante di destra», con tanto di coppolone. Imitando il direttore di Raiuno Coletta. Dispensando battute come se piovesse. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, ecco i cantanti in gara nelle prime due serate Fiorello in conferenza stampa, lo show prima di Sanremo 2020 Del resto, che Fiorello fosse in forma lo si era capito già in mattinata quando era andato a svegliare, in diretta Instagram, proprio il conduttore del Festival numero 70, Amadeus. Assonnato e in pigiama, il presentatore del Festival 2020 aveva dovuto fare i conti con l’esuberanza di Fiorello. Ma è stato proprio in conferenza stampa ... giornalettismo

