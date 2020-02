'FIFA 20 Ultimate Team è una forma di gioco d'azzardo': partono azioni legali da due avvocati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Due avvocati di Parigi, Karim Morand-Lahouazi e Victor Zagury, hanno fatto causa ad EA Sports poiché ritengono che la modalità Ultimate Team presente all'interno di FIFA 20 porterebbe al gioco d'azzardo.Il duo di professionisti sostiene che per aver successo nel gioco i giocatori debbano spendere ingenti somme di denaro per ottenere calciatori importanti. Zagury ha dichiarato: "In questo gioco, tutti vogliono avere una squadra da sogno per andare il più lontano possibile. Il mio cliente ha speso € 600 in cinque mesi senza mai ottenere un grande giocatore. Gli sviluppatori di questa modalità di gioco hanno creato un sistema illusorio e particolarmente avvincente. Più paghi, più hai la possibilità di ottenere grandi giocatori. Crediamo che un gioco d'azzardo sia stato integrato in questo videogioco perché l'acquisto di pacchetti non è niente più di una scommessa"."È come se un ... eurogamer

