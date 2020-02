Fiat Chrysler Pomigliano: agli operai bonus di 1.675 euro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un bonus di 1.675 euro per i lavoratori Fiat Chrysler di Pomigliano d'Arco: lo ha annunciato la stessa azienda italo-statunitense. Aumenti che, nel resto d'Italia, saranno di 1.350 euro di media, con punte di 1.675 negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Verrone (Biella) che "per il quinto anno consecutivo hanno raggiunto l'eccellenza". fanpage

i1ygq : RT @fattoquotidiano: Fiat Chrysler, ai dipendenti bonus di 1.350 euro medi per l’efficienza. Fiom: “Vero premio sarebbe uscire da cassa int… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fiat Chrysler, ai dipendenti bonus di 1.350 euro medi per l’efficienza. Fiom: “Vero premio sarebbe uscire da cassa int… - TutteLeNotizie : Fiat Chrysler, ai dipendenti bonus di 1.350 euro medi per l’efficienza. Fiom: “Vero premio… -