Fiat Chrysler, ai dipendenti bonus di 1.350 euro medi per l’efficienza. Fiom: “Vero premio sarebbe uscire da cassa integrazione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ammonta a 1.350 euro medi il bonus che Fiat Chrysler erogherà ai dipendenti italiani del gruppo come “premio di efficienza di stabilimento” come previsto dalle politiche retributive introdotte ndl 2015. Escluse le fabbriche Iveco e Cnh di Brescia e Pregnana Milanese, a cui il bonus non è stato riconosciuto. Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, commenta ricordando che per i lavoratori il vero premio sarebbe cancellare la cassa integrazione per avere pieni salari”. Inoltre “oggi il premio di efficienza è completamente variabile, la sua erogazione è calcolata su obiettivi legati alla riduzione dei costi di produzione che il singolo stabilimento realizza. La Fiom ritiene il sistema salariale in essere non rispondente ai reali sacrifici e al lavoro svolto dalle maestranze”. Il bonus annunciato dal gruppo, pari a poco più ... ilfattoquotidiano

