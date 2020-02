Fi, Tajani: “Caldoro non si tocca”. Lega divisa: Tommasetti o Sangiuliano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Lega ci crede: vuole il candidato alla presidenza della Regione Campania. Matteo Salvini non ne vuole sapere di lasciare a Forza Italia la leadership del centrodestra nella regione. “Forza Italia”, confida a Anteprima24.it un esponente di primo piano del Carroccio locale, “per noi vale il 3% a livello nazionale. Ha già avuto la presidenza della Calabria, deve mollare la candidatura in Campania”. Questo vorrebbe dire far saltare l’accordo complessivo raggiunto mesi fa da Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Forza Italia resiste: per i berlusconiani Stefano Caldoro non si tocca e “i patti vanno rispettati”. La Lega campana è però già divisa: sono due i nomi in campo come eventuale sfidante di Vincenzo De Luca e Valeria Ciarambino. La cordata composta da Vincenzo Nespoli, ... anteprima24

mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, Tajani blinda Caldoro: «Il candidato è lui e non si discute» - Marisa55364899 : @forza_italia @Antonio_Tajani @msgelmini @BerniniAM Non ripresentate Caldoro e Fitto che perderete. Caldoro ha lavo… -