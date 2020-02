Festival di Sanremo 2020, Fiorello: “Sono preoccupato. Amadeus non lavora, non fa niente. Ho dei dubbi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domani sera, 4 febbraio, prenderà il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo e mentre fervono gli ultimi preparativi, Fiorello ha rivelato le sue preoccupazioni a Che tempo che fa, in collegamento dall’Ariston: “Fiore hai dato qualche consiglio ad Amadeus?”, gli ha chiesto Fabio Fazio. “Sì, di guardare la scaletta, di capire cosa si farà. Conosco quest’uomo da tanti anni, ma non lavora, non fa niente, sta tranquillo, seduto in platea, guarda e dice ‘va bene’“, ha risposto Fiorello, che lo affiancherà nella conduzione del Festival assieme a Tiziano Ferro. “In albergo dormiamo uno di fronte all’altro. Sono andato a svegliarlo stamattina alle 6, bussavo e non rispondeva nessuno. Pensavo che fosse strano, poi mi ha detto che era alla stanza 410 e non alla 408! Lui non sa neanche che martedì si comincia, ho dei dubbi“, ... ilfattoquotidiano

