Fernando Alonso-500 Miglia di Indianapolis: la Honda pone il veto e lo spagnolo guarda ai team motorizzati Chevrolet (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non è dei più tranquilli l’avvicinamento di Fernando Alonso alla 104ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. La corsa sul celebre ovale americano, il cui esisto per l’asturiano è sempre stato amaro, continua a conservare quel retrogusto amaro. Ci si riferisce all’eventuale accordo tra il Team Andretti Autosport e Alonso in vista della gara del 24 maggio. Secondo quanto riportato da RACER.com, la Honda, che motorizza le macchine della squadra, avrebbe posto un vero e proprio veto sul possibile ingaggio dello spagnolo, che costringerebbe Fernando a cercarsi un sedile altrove, ovvero a bordo di una monoposto motorizzata Chevrolet. A quanto pare, ai vertici dell’azienda nipponica alcune esternazioni di Nando in F1, circa le qualità del motore nella sua esperienza passata, non sono state affatto dimenticate e dunque per il due volte iridato si potrebbero aprire ... oasport

