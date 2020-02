Federalberghi Capri al sindaco: Alt al nuovo pontile di sbarco. Ecco le vere questioni da affrontare con urgenza (Di lunedì 3 febbraio 2020) Federalberghi Isola di Capri si rivolge all’amministrazione comunale di Capri con una lettera indirizzata al sindaco Marino Lembo per manifestare la sua preoccupazione su quattro importanti problematiche che riguardano il territorio, sia a terra che in mare e chiede che i due comuni isolani riprendano a dialogare. In particolare, Federalberghi Isola di Capri pone l’attenzione sulla questione La riapertura di via Krupp; il congestionamento di Marina Grande; il progetto di un nuovo collegamento Marina Grande-Capri-AnaCapri e i progetti per il nuovo pontile di sbarco; l’Area Marina Protetta. Sono le quattro emergenze al centro della lettera aperta nella quale Federalberghi Capri chiede al sindaco Marino Lembo a intervenire e lo invita a “tornare al dialogo con il Comunedi AnaCapri nel reciproco interesse”. “Abbiamo tutti a cuore la necessità di garantire la completa fruizione e ... ildenaro

Federalberghi Capri : Chiudere La Palma? Un danno per tutta l’isola. Pronti a bloccare tutte le attività : “Di fronte al rischio di chiusura del’hotel La Palma, siamo Pronti a forme di protesta clamorose”. Sergio Gargiulo, presidente di Federalberghi Isola di Capri manifesta con queste parole lo stato d’animo e la posizione degli operatori turistici e dei capresi di fronte alle notizie di stampa che anticipano la chiusura continuativa per questa stagione dello storico albergo di via Vittorio Emanuele. “L’albergo non può restare chiuso – aggiunge ...

Capri - Federalberghi contro i vertici regionali della sanità : Impegni disattesi - isolani a rischio di vita : “A causa dei vertici sanitari regionali gli isolani sono soggetti a rischio di vita continuo”. E’ la dura accusa di Federalberghi Isola di Capri rivolta ai vertici regionali della sanità “dopo i fatti dei giorni scorsi che hanno portato al decesso di una 50enne di Ana Capri ”. Sergio Gargiulo, presidente di Federalberghi Capri , domanda: “Cosa ha impedito all’elicottero di base a Pontecagnano di intervenire ...

Federalberghi isola di Capri - il presidente Gargiulo : “Sarà un Natale amaro” : Tempo di lettura: 4 minutiCapri (Na) – Dopo i fatti dei giorni scorsi, il presidente Sergio Gargiulo accusa: “Non si può morire perché l’eliambulanza non è autorizzata a decollare da Pontecagnano dopo le 17 o perché le idroambulanze non sono funzionanti. Se ci sono soldi per grandi eventi e feste paesane, trovateli anche per risolvere i problemi delle isole”. Dubbi sulle modalità di gestione dei collegamenti marittimi in caso di ...

