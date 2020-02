Favoloso – Nina Moric: dalla D’Urso il dramma e le novità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luigi Mario Favoloso fa parlare ancora di sé e torna in tv da Barbara D’Urso: tra accuse e “messinscena”, le novità sulla drammatica storia con Nina Moric Luigi Mario Favoloso – lividi (fonte: Facebook, @livenoneladurso La storia drammatica e complicata che vede coinvolti Luigi Mario Favoloso e Nina Moric continua a far discutere e resta illuminata dalle luci mediatiche, con risvolti e novità, dopo la presenza dell’uomo a Live Non è la D’Urso, il programma condotto su Canale 5 da Barbara. Una puntata in cui certo non sono mancate le emozioni, ma anche il mistero, con il ritorno del caso Favoloso – Nina Moric, tra verità discordanti, accuse di “messinscena” e una situazione davvero brutta tra di loro. Nello specifico, Favoloso, che a dicembre era sparito improvvisamente salvo poi fare ritorno, è stato ... chenews

BlitzQuotidiano : Live Non è la d’Urso, Luigi Favoloso: “I lividi di Nina Moric? Sono una microliposuzione” - Unf_Tweet : Secondo #LuigiFavoloso i segni sul corpo di #Ninamoric sarebbe quelli di un intervento di liposuzione . Una settima… - Katia96523973 : #LiveNoneLadUrso Favoloso ??.....avete tutti paura di Corona x difendere L indiffendibile NINA?......L unica pedina innocente Carlos ?? -