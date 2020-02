Fausto Leali fa un appello ad Anna Oxa, a Storie Italiane si scopre che è successo qualcosa (Foto) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cosa è successo tra Fausto Leali e Anna Oxa (foto)? A Storie Italiane oggi a chiederselo è Eleonora Daniele e con lei adesso tutto il pubblico, soprattutto chi dal 1989 a oggi non ha mai dimenticato quel brano che vinse Sanremo. “Ti lascerò” la conoscono un po’ tutti, l’hanno cantata in tanti ma l’emozione del duetto di Leali e Anna Oxa resta unico, inimitabile. I due cantanti non si sentono più da tempo, interrogato dalla Daniele lui confessa che purtroppo è la verità ma che non sa come mai, poi si lascia scappare qualche indizio in più e anche il suo dispiacere. “Non lo so perché non ci sentiamo più ma ti posso solo dire che non dipende da me”, Leali racconta di una grandissima amicizia: “Quel periodo è stato molto bello e felice, si rideva molto insieme, non ci vediamo più, l’ho vista solo in tv”. La conduttrice insiste, vorrebbe che tornasse quella coppia di un tempo, tenta di ... ultimenotizieflash

