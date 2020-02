Fake News sul Coronavirus, in Cina si Gettano Cani e Gatti dalle Finestre per Paura del Contagio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Coronavirus è ormai un’epidemia che si sta diffondendo sempre più ed insieme ad essa anche la psicosi dove le persone prendono distanze da tutti, pur di non essere infettati e purtroppo vittime di questa psicosi sono anche gli animali domestici accusati erroneamente di essere infettivi ed in questi giorni si stanno consumando delle tragedie agghiaccianti. I proprietari hanno cominciato a gettare i propri animali dalle Finestre oppure vengono abbandonati per strada una tragedia nelle tragedia verrebbe da dire, dove non esiste più razionalità. Sono tantissime le immagini di animali deceduti a causa di questa folle vicenda che sta dilagando. La situazione si è venuta a scatenare da quando la dottoressa Li Lanjuan ha consigliato vivamente alla popolazione di rafforzare la gestione dei propri animali domestici, dichiarazione shock che ha scatenato il panico totale e la follia ... youreduaction

repubblica : Stephen King abbandona Facebook: 'Non mi fido. Troppe fake news e poca protezione della privacy' [aggiornamento del… - CarloCalenda : Il TTIP, che non è il TTIP non abbandona nulla Susanna. Informarsi prima di seminare fake news. Ti ricordo che quan… - Agenzia_Ansa : Sul #Coronavirus arriva un'altra epidemia: le fake news. Oms e Iss scendono in campo contro false teorie e psicosi… -