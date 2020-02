F1, il GP del Vietnam a rischio per il Coronavirus? Non si esclude la cancellazione dal calendario iridato 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam, in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai. Come riportato da Marca, ci sono casi di persone che hanno contratto il virus e per questo gli organizzatori stanno monitorando la situazione, per capire quali potrebbero essere i rischi eventuali. Non è escluso che vi possa essere una clamorosa cancellazione oppure un cambio di data in calendario. Un’eventualità di cui si sta parlando proprio a proposito dell’appuntamento cinese. In quest’ultimo caso, però, le difficoltà sarebbero notevoli e relative ad aspetti logistici assolutamente non trascurabili. A ... oasport

OA_Sport : F1, il GP del Vietnam a rischio per il Coronavirus? Non si esclude la cancellazione dal calendario iridato 2020 - atlanteguerre : ???? #Laos: dove la guerra del #Vietnam é ancora viva, un passato che pesa e rimane. L'articolo del nostro inviato… - pavlov_813 : @lucalemax Mi pare abbia detto che mancava completamente una storia portante, e poi a cavolo di cane venivano butta… -