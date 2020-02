Eva Robin’s, la confessione su Antonio Zequila: “Siamo stati insieme” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La bella Eva Robin’s ha dichiaiato in diretta tv di aver avuto una storia con Antonio Zequila. L’attrice ha confessato questo evento a “Live – Non è la d’Urso”, dove è stata ospite nella puntata di domenica 2 febbraio. Al secolo Roberto Coatti, la soubrette nota per essere stata una dei primi trans a mostrarsi in televisione, ha narrato di aver conosciuto l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip negli anni 90. I due avevano infatti posato insieme per un servizio fotografico del mensile “King”, edito da Vittorio Corona, ossia il padre di Fabrizio. Tra una foto e l’altra, il dongiovanni Zequila ha ovviamente trovato anche il tempo di corteggiare la bella Robin’s. Definito dalla stessa molto galante, Eva ha dunque precisato: “Mi ha corteggiata e ci siamo visti in via del Babbuino a Roma, nda, dove avevo un piccolo appartamento. A un certo ... notizie

