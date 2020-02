Eurogamer vi porta all'evento ufficiale per l'anniversario di Bayonetta e Vanquish (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il 18 febbraio dalle ore 18:00 a Milano (zona Paolo Sarpi) Koch Media organizza un evento/aperitivo per celebrare l'anniversario di due capolavori di Platinum Games: Bayonetta e Vanquish!Noi di Eurogamer possiamo portare all'evento 4 fortunate persone, che a loro volta potranno essere accompagnate da un'altra persona.I requisiti fondamentali sono solo due: Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Sono disponibili solo 4 posti e potete portare con voi un'altra persona -