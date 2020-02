Eurocup 2019-2020, un Trento già fuori dalle top-16 cerca un successo simbolico contro il Darussafaka (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una Dolomiti Energia Trentino già matematicamente fuori dalle top-16 di Eurocup 2019-2020 affronterà, domani sera, davanti al pubblico amico, i turchi del Darussafaka. Una vittoria, ad ogni modo, avrebbe comunque una sua rilevanza, dato che al momento i dolomitici non hanno ancora colto alcun successo nella seconda fase della manifestazioni e, ormai, sono rimaste solo due occasioni di cui la seconda è a Belgrado contro il Partizan. Trento, dopo un periodo molto difficile e al netto delle sconfitte in Eurocup contro la Virtus Bologna, ha vissuto due settimane positive che l’hanno vista vincere contro la Germani Brescia e la Dinamo Sassari, la terza e la seconda forza del campionato italiano. Il Darussafaka, dal canto suo, è un avversario senza ombra di dubbio alcuno molto temibile, ma fuori casa rende decisamente meno che a Istanbul, come dimostrano le appena due vittorie esterne ... oasport

