Enzo Savastano sbarca a Sanremo: sarà protagonista de “L’Altro Festival” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il neomelodico beneventano, Enzo Savastano, sarà tra i protagonisti de “L’Altro Festival”, format di Rai Play creato quest’anno in sostituzione del classico “Dopo Festival” che solitamente accompagnava le notti sanremesi. Condotto da Nicola Savino, “L’Altro Festival” andrà in onda tutti i giorni al termine di ciascuna serata del Festival di Sanremo e sarà disponibile successivamente on demand. La Rai ha voluto dunque proseguire sulla strada tracciata con il programma di Fiorello “Viva Rai Play” per veicolare sempre più ascoltatori sulla piattaforma digitale. Savino affronterà i temi caldi della serata insieme a Tommaso Labate e Fiamma Sanò, affiancati dalla cantante Myss Keta. Nel cast, insieme al neomelodico beneventano Enzo Savastano, ci sono anche Valerio ... anteprima24

