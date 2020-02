Emme, la figlia 11enne di Jennifer Lopez che ha duettato con la mamma durante il Super Bowl – Il video (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si sa, il Super Bowl non è soltanto una gara, ma una festa per gli americani e ogni anno la finale del campionato della National Football League si trasforma in uno spettacolo. Questa volta a intrattenere il pubblico durante l’intervallo sono state due ospiti d’eccezione: Shakira e Jennifer Lopez. Ma durante la loro esibizione c’è un’altra piccola cantante che ha conquistato il pubblico con un duetto con sua mamma. Si chiama Emme, ha soli 11 anni, è entrata in scena intonando le note di “Let’s get loud”, prima da sola e poi accanto alla madre Jennifer Lopez. Un duetto diventato virale, tanto che sui social all’hashtag #SuperBowl2020 e #JenniferLopez sono tanti i post condivisi sull’esibizione delle due. C’è chi poi ci ha visto anche un messaggi politico. Jennifer è entrata in scena gridando “latinos”, mentre la ... open.online

feelingsohappy_ : RT @chiara_jp: Tutti a parlare di #JLo e di #Shakira, ma vogliamo parlare di Emme (figlia di JLo) ?! È stata bravissima e la sua voce era… - imattiab__88 : RT @RollingStoneita: #JenniferLopez e #Shakira hanno portato sul palco del #SuperBowlLIV J Balvin, Bad Bunny e la figlia di JLo, Emme Muñiz… - MiSonrisaEsLali : RT @chiara_jp: Tutti a parlare di #JLo e di #Shakira, ma vogliamo parlare di Emme (figlia di JLo) ?! È stata bravissima e la sua voce era… -