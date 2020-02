Elodie Instagram, lo scatto alla vigilia di Sanremo 2020 incanta: «Un schianto» (Di lunedì 3 febbraio 2020) «Si comincia…», così recita l’ultimo post di Elodie Di Patrizi, alla vigilia del Festival di Sanremo, a cui prenderà parte con la canzone Andromeda, che porta la firma di Mahmood e di Dardust. Il duplice scatto ritrae l’artista romana, che si è classificata seconda alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi, con indosso un magnifico abito di Versace. Il primo valorizza l’outfit della giovane, il secondo invece mette in luce il primo piano splendido della cantante. «Uno schianto», Elodie magnifica su Instagram: lo scatto prima del Festival di Sanremo incanta «Mi definisco una cantante, e una donna, irrequieta di natura, che non ha paura del giudizio degli altri. Sono femminile, favolosa e anche un po’ coattella. Una ragazza a cui piace giocare con le contraddizioni, con gli accostamenti forti, che prima di cantare ha fatto la cameriera in Puglia, la ... urbanpost

