Elettra Lamborghini Instagram, il décolleté straborda dalla scollatura: «Che balcone!» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elettra Miura Lamborghini è una cantante italiana. La bella Elettra ha cominciato la sua carriera esibendosi nelle discoteche, poi nel 2016 ha partecipato al Super Shore e al docu-reality di MTV #Riccanza. Nel 2017 ha preso parte al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi in Inghilterra al Geordie Shore. Infine, ha iniziato la carriera da cantante solista nel 2018 con la Pem Pem, che è stata certificata con due dischi di platino. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach nel programma The Voice of Italy in onda su Rai 2. Da domani sera, 4 febbraio 2020, prenderà parte al Festival di Sanremo 2020. Poche ore fa, Elettra Lamborghini, su Instagram ha postato una sua foto decisamente piccante. La scollatura a cuore regala uno spettacolo unico ai suoi followers.

