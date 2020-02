Eleonora Daniele a Storie Italiane con la mascherina: a Roma venditori abusivi di mascherine anche usate (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 febbraio 2020 gli ultimi aggiornamenti sugli italiani che stanno rientrando in Italia dalla Cina ma non solo. Nelle ultime ore dopo i primi due casi di Coronavirus certificati a Roma, nella capitale è scoppiata la psicosi e ad approfittare di questa situazione ci hanno pensato i venditori abusivi che, invece dei classici ombrelli per la pioggia che sfoderano sempre appena in città inizia a piovere, ecco che spuntano le mascherine. Chiaramente già il fatto che le mascherine vengano vendute per strada o alle fermate della metro, la dice lunga sulle condizioni igienico sanitarie del caso. Non solo, si specula anche sui prezzi. Eleonora Daniele A Storie Italiane CON LA mascherina CONTRO LA PSICOSI Eleonora Daniele quindi insieme agli esperti cerca di capire, indossando anche lei una vera e propria mascherina, quando queste mascherine ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : #EleonoraDaniele a #StorieItaliane con la mascherina: a Roma in strada venditori abusivi le vendono usate… - davided81 : Eleonora Daniele appena sveglia #Cepostaperte - filufilo : RT @Unf_Tweet: FAVOLOSA #EleonoraDaniele, per Carlotta tante le dediche mentre il pancione cresce (Foto) -