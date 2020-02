Effetto Coronavirus sullo Xiaomi Mi 10: condizionata la presentazione? (Di lunedì 3 febbraio 2020) In Cina il Coronavirus sta mettendo a dura prova l'economia locale, condizionando non poco anche le aziende produttrici di beni di consumo. La cosa dovrebbe riguardare anche lo Xiaomi Mi 10, che sappiamo sarà presentato il prossimo 11 febbraio, con qualche difficoltà. L'evento, infatti, dovrebbe svolgersi solo in modalità online, e quindi in live streaming: non ci sarà, almeno stando a quanto traspare fino a questo momento, alcuna presentazione fisica per scongiurare il rischio di un contagio più profondo (sappiamo che i luoghi chiusi ed affollati possono essere motivo di ulteriore diffusione del Coronavirus, e quindi questa potrebbe essere una precauzione da dover prendere per evitare peggiori conseguenze). Come riportato da 'gizchina.it', sarebbe dello stesso avviso Lou Yuzhou, CEO di Black Shark, produttore di smartphone votati al gaming, che si è espresso in termini piuttosto ... optimaitalia

TgLa7 : Borsa: crollano Shanghai (-7,72%) e Shenzhen (-8,41%). Effetto coronavirus, tonfo in chiusura su timori epidemia - Agenzia_Ansa : Effetto #coronavirus sulle #Borse, affondano le asiatiche - VIDEO Attesa per l'#Oms, potrebbe dichiarare emergenza… - OptiMagazine : Effetto #Coronavirus sullo #XiaomiMi10: condizionata la presentazione? -